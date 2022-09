Němečtí ekologové neuspěli s klimatickou žalobou proti Mercedesu-Benz

Podle rozhodnutí zemského soudu ve Stuttgartu však leží odpovědnost co do klimatu na zákonodárcích, nikoliv na soudcích. Rozhodl, že žaloba je v rozporu s rozdělením moci na zákonodárnou a soudní a že je věcí poslanců, aby v této záležitosti konali. Ekologové z DUH k verdiktu řekli, že zákonodárci nekonají, proto musí zakročit soud. Proti rozsudku se tak chtějí odvolat.

View this post on Instagram

Jedním z podkladů pro tyto žaloby se stalo loňské rozhodnutí německého ústavního soudu, který poslancům nařídil jasněji definovat cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Spolkový sněm následně novelizoval zákon tak, že Německo musí neutrality emisí skleníkových plynů dosáhnout do roku 2045. To je o pět let dříve proti původním plánům. Zákon také požaduje, aby do roku 2030 země ve srovnání s rokem 1990 snížila emise o 65 % a aby se k roku 2040 Německo přiblížilo hranici 90 procent.