Německo chce na silnicích 15 milionů elektroaut do roku 2030

Do roku 2030 chce Německo oproti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2050 hodlá dosáhnout emisní neutrality. Jedním z pilířů tohoto plánu je elektrifikace dopravy, která je doposud závislá na fosilních palivech.