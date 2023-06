Na části dálnic by se mohlo jezdit až 150 km/h, rozhodnou o tom poslanci

Poslanci chtějí do zákona vložit své návrhy. Pozornost upoutal návrh poslance ODS Stanislava Blahy, který umožňuje výjimku z víkendového omezení jízdy kamionů. Řidič kamionu by podle něj mohl pokračovat v jízdě do místa vykládky, pokud je to v Česku. Mohl by dále pokračovat bez nákladu do místa bydliště nebo sídla, případně provozovny dopravce. Sněmovní hospodářský výbor tento návrh podpořil, naproti tomu Svaz měst a obcí ho odmítá. Svaz to zdůvodňuje tím, že by se zhoršily životní podmínky zejména v tranzitních obcích.