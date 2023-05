Řidiči by možná nemuseli dodržovat odstup 1,5 metru při předjíždění cyklistů. Novela je ve Sněmovně

Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích by mohla zmizet povinnost odstupu půldruhého metru od předjížděných cyklistů, mohly by přibýt tzv. sdílené zóny a lidé by mohli pod dohledem mentora řídit auto už od 17 let.

Foto: Envato Ilustrační foto