Nový sporťák poháněný Wankelovým motorem je naším snem, zní z Mazdy

Jako prodlužovač dojezdu pro Mazdu MX-30 e-Skyactiv R-EV má páteční návrat Wankelova motoru daleko od sportovního kupé RX-8. To ale neznamená, že by japonská automobilka netoužila po nasazení rotačního motoru do sportovních aplikací.

„Rotační motor je náš symbol, je to sen inženýrů v Mazdě mít sportovní vůz s takovou jednotkou. Teď na to ale není správný čas,“ uvedl Noguchi.

Nyní je to 11 let, co se Mazda RX-8, poslední sportovní mazda s rotačním pohonem, přestala vyrábět. V roce 2015 vzbudila naděje na návrat této technologie s koncepčním vozem Mazda RX-Vision, ale je to v malém crossoveru, kde se rotační motor vrátil.