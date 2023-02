Mercedes-AMG E 63 přijde o osmiválec. Nahradí ho řadový šestiválec a elektromotor

AMG se v případě tohoto modelu údajně bude pokoušet dosáhnout výkonu více než 700 koňských sil, což je poměrně proveditelné, protože menší C 63 s obdobným systémem produkuje 680 koňských sil. Mezigeneračně by se tak jednalo o obrovský posun ve výkonu, protože současná nejsilnější verze E63 S dovede z dvakrát přeplňovaného motoru V8 vytáhnout 612 koní.

Co se dalších specifikací týče, zdroj hovoří i o použití devítistupňové převodovky Speedshift MCT AMG nebo o tom, že vůz by měl mít sedm volitelných jízdních režimů včetně čistě elektrické jízdy. Cílem Mercedesu by pak mělo být i dosažení lepšího čísla ve zrychlení z 0 na 100 km/h. Současný model přitom drží skvělou hodnotu 3,4 sekundy, pokud je vybaven balíčkem „AMG Driver Package“.