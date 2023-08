Mercedes afghánského krále vyhlášen nejlepším autem letošní prestižní výstavy Pebble Beach

Na každoroční přehlídce Pebble Beach Concours d'Elegance, která se koná v rámci Týdne aut v Monterey, porotci hodnotí auta a následně udělují ceny těm nejlepším. A protože jde o Pebble, dá se předpokládat, že to jsou nejdokonalejší veterány nejen zde, ale na celém světě.

Letošní nejvyšší ocenění „Best of Show“ získal skutečně speciální vůz - Mercedes-Benz 540K Special Roadster, který si v květnu 1937 objednal Muhammad Záhir Šáh, tehdejší král Afghánistánu. Dostal ho v září a vlastnil ho až do roku 1950, kdy ho daroval svému zeti do Velké Británie.