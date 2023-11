Lotus představil extrémně výkonnou nabíječku, za 5 minut zvýší dojezd o 142 km

Automobilka Lotus, kterou si většina z nás spojuje především se sportovními vozy, představila v roce 2018 strategii Vision80, díky které by se do roku 2028 měla stát čistě elektrickou luxusní technologickou společností. A součástí této transformace je kromě vývoje elektromobilů i vývoj nabíjecí infrastruktury.

Nedávné představení nových rychlonabíječek elektromobilů by tak nemělo být žádným velkým překvapením, působivé jsou však jejich parametry. Především tedy nabíjecí výkon až 450 kW, díky kterému by nová rychlonabíječka měla dobíjet extrémní rychlostí.

Například elektrické SUV Lotus Eletre R by při připojení k nabíječce o výkonu 450 kW mělo získat dojezd až 142 kilometrů již během 5 minut. Pokud by elektromobil využil výkon jen 350 kW, získá dojezd 120 km. Dobití z 10 na 80 % by pak mělo trvat zhruba jen 20 minut.