Lamborghini Revuelto přijíždí jako první plug-in hybrid značky

Baterie váží 70 kg a právě ona je největším omezením co do elektrického výkonu. Její nejvyšší výkon je pouze 140 kW, tedy 190 koní, a právě ze součtu výkonu baterie a motoru došla automobilka ke kombinovanému číslu 1015.

Revuelto nedostalo odpružení typu pushrod, jako měl aventador, nýbrž běžnější uložení tlumičů a pružin na výšku spolu s lichoběžníkovým zavěšením kol na obou nápravách. Podle současného technického ředitele Lamborghini Rouvena Mohra to díky pokrokům v podvozkových technologiích neznamená horší vlastnosti, a naopak to má výhody co do nároků na prostor.