Kolínská Toyota by mohla vyrábět malé elektromobily

„Dokážu si představit, že by se ceny takto zaměřených elektromobilů mohly pohybovat od 390 tisíc korun do 420 tisíc. Taková produkce by zapadala do rozvoje elektromobility v Kolíně, dávalo by to smysl,“ řekl pro E15 generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška. Vedení automobilky by mělo rozhodnout v příštích měsících.