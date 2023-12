Toyota ukázala svůj nejdostupnější elektromobil pro Evropu, na trh dorazí v příštím roce

Automobilka Toyota sice patřila k průkopníkům elektrifikace, na rozjetý vlak elektromobility ale naskočila později než většina ostatních konkurentů. Nyní však svou ztrátu dohání a do roku 2026 plánuje uvést v Evropě rovnou šest bateriových elektromobilů.

Ten nejmenší a současně nejdostupnější z nich poodhalila ve formě konceptu Urban SUV, který měl premiéru na konferenci Kenshiki Forum v Bruselu. Jeho produkční verze by se přitom na evropských trzích měla objevit již v roce 2024, takže do produkční podoby by nemusel mít úplně daleko.