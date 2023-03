Je snazší navrhnout supersport, nebo auto pro masy? Designér se rozpovídal

Britský magazín Top Gear ho vyzpovídal, co je náročnější - zda navrhnout auto, které se musí zalíbit velmi majetné, a tedy i velmi náročné klientele, nebo vůz, který musí splnit požadavky co největšího počtu zákazníků a navíc musí být cenově dostupný.

Odpověď možná leckoho překvapí, ale snazší v tomto ohledu je práce pro automobilku, jako je Bentley. „Když jsem pracoval u Bentley, byla to snadná práce. Navrhl jsem batur na základech continentalu GT, a to bylo skvělé - bylo tak snadné ho udělat, protože je nízký, široký a má dlouhou kapotu. To je snadné,“ říká Mindt. „Je to jako kopat penaltu bez brankáře,“ dodává.