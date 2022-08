Je libo Mazdu MX-5 jako kombík? Designér takovou navrhl

Požadavek skloubit potěšení z řízení Mazdy MX-5 s velkou přepravní kapacitou je něco, co v reálném světě není dost dobře možné. V tom virtuálním se ale kreativitě meze nekladou, a tak se designér Sugar Chow pustil do ztvárnění, jak by vypadala MX-5 s pořádným batohem na zádech.