Ford představil novou superdodávku pro nejslavnější závod do vrchu

Teprve před rokem automobilka Ford ukázala koncept Pro Electric SuperVan, elektrickou „superdodávku“, která však není „super“ tím, co dělá dodávku dodávkou, nýbrž výkonem. Měla dva tisíce koní a na stovku jí to trvalo méně než dvě sekundy.

Ohromné křídlo na zádi a obětování toho, co by mohl být nákladový prostor, ve prospěch zužující se ploutve slouží k co nejlepší aerodynamice a také k co největšímu přítlaku. Ford hovoří až o 1996 kilogramech při rychlosti 241 km/h.