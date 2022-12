Fisker už testuje další elektromobil, má být levnější

Video pořízené v San Franciscu v minulém týdnu ukazuje pear v bohatém maskování přejíždět most na 6. ulici. Později byl ten stejný prototyp zachycen zaparkovaný nedaleko, a tak se na něj můžeme lépe podívat.

Pear má také mít několik inovativních řešení týkajících se úložných prostor. Jednak to má být šuplík v přední masce místo otvírací kapoty, pod níž by byla nějaká schránka, a jednak se má část pátých dveří zasouvat za nárazník, aby bylo otvírání možné i ve stísněných prostorách.

„Benefit supersportu je, že můžeme zkoumat nové technologie, které bychom do auta vyráběného ve velkých objemech nemohli dát. Například pracujeme na velmi velkém bateriovém modulu integrovaném do auta. Také zkoumáme použití luxusních recyklovaných materiálů v interiéru, což by v současné době bylo pro auto orientované na objem prodeje příliš drahé,“ citují Britové Henrika Fiskera, zakladatele automobilky.