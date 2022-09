Citroën Oli: drsně vyhlížející koncept má nabízet dost na to, aby prostě stačil

Není to první koncept, který má předpovídat elektrickou mobilitu ve městě za pár let, a určitě není ani poslední. Vypadá ale jako drsný offroad a taky je prvním citroënem, který nese nedávno představené logo s retro vzhledem. Přivítejte koncept Citroën Oli.

Důležitá tedy je co nejlepší udržitelnost výroby a provozu. Proto třeba vidíme kolmé čelní sklo - takhle je na jeho výrobu třeba méně skla a do interiéru neproniká tolik slunečního záření. Ovšem, z aerodynamického pohledu je to katastrofa a člověk by zpoza volantu hůř viděl na semafor, kdyby stál první v řadě, přinejmenším v Česku.