České svazy navrhují odklad účinnosti normy Euro 7, na přípravu chtějí pět let

V současné podobě by při předpokládaném zavedení v roce 2025 znamenala snížení roční tuzemské produkce osobních aut o 300 000 až 400 000 vozů, tedy o 30 procent a pokles HDP o dvě až tři procenta. Uvedli to v pondělí v rámci kulatého stolu zástupci Hospodářské komory a Sdružení automobilového průmyslu. Podepsali také společnou deklaraci, která podporuje snahy české vlády o změny normy a její odklad.

„Podporujeme pozici ČR v žádosti o prodloužení času na implementaci alespoň o čtyři roky pro nové typy vozidel a pět let pro již existující typy vozidel s platnou homologací normy Euro 6, a to od momentu, kdy budou jasně schváleny všechny parametry a podmínky k naplnění, tedy až od okamžiku přijetí celé sekundární legislativy,“ uvádějí svazy v deklaraci.

Norma Euro 7 v současné navrhované podobě by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale i pneumatik a brzd. Podle expertů to bude znamenat konec výroby cenově dostupných malých aut. Návrh automobilkám podle jejich vyjádření neposkytuje dostatečné množství času na naplánování vývoje nových vozidel, instalaci odpovídajících technologií, nasmlouvání dodavatelů a přeškolení zaměstnanců.