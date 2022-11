Česká automobilka Praga představila nový sporťák Bohema. Je radikální, ale smí na silnice

To s novou Bohemou to Češi chtějí dotáhnout až na 89 vyrobených aut u tuzemského závodního týmu Kresta Racing. V příštím roce má vzniknout pět exemplářů, další roky kadencí 20 až 25 aut ročně se zaměřením na britský trh, ale se zastoupením i například v Austrálii, Německu, Hong Kongu, Japonsku, JAR, Španělsku, ve Spojených arabských emirátech či USA. Řeč je přitom o voze za přibližně 1,28 milionu eur bez daně, v přepočtu 31,5 milionu korun.

Jde o dvoumístný vůz s motorem uprostřed a podle automobilky je v rukou zkušeného řidiče schopný zajet čas na kolo na úrovní závodních speciálů třídy GT3. Cílem ale podle tvůrců byla i použitelnost na běžných silnicích, a to včetně snesitelné akustiky uvnitř a naladění odpružení.

Dveře se otevírají a umožňují přístup přes karosérii do kokpitu se schůdky zabudovanými do prostoru pro nohy, které umožňují řidiči a spolujezdci klesnout na svá sedadla, aniž by museli na sedadla sami nastupovat. Kromě toho je volant odnímatelný pro usnadnění nastupování a vystupování.