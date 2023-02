Ceny nových aut ve druhém pololetí stouply, růst ale zpomalil

Ceny nových aut na českém trhu v druhé polovině loňského roku do konce letošního ledna stouply v průměru o tři procenta. Je to o 0,3 procentního bodu méně, než v prvním pololetí. Průměrně se ceny navýšily o 27 129 Kč. Nejvíce, o 14 procent, zdražily vozy na CNG, ceny dieselů rostly o 11 procent a benzinových vozů o 6,9 procenta. Klasické hybridy podražily o 3,2 procenta a elektromobily o 1,6 procenta. Vyplývá to z pravidelné analýzy poradenské společnosti EY.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Domácí Škoda Auto výrazně zvedla ceny v polovině ledna letošního roku, a to v průměru o 50 175 Kč. Znatelné zdražení zaznamenaly hlavně modely Octavia a Kodiaq. U Octavie jde zejména o minimální výbavy v naftovém a benzinovém provedení, u Kodiaqu Škoda vyřadila nejlevnější výbavu Ambition z nabídky, což se podle EY projevilo skokovým zvýšením cen o skoro 300 000 Kč. Všeobecné zdražení na automobilovém trhu je podle partnera EY Petra Knapa dlouhodobý trend a předvídaný důsledek odklonu od současných spalovacích motorů, který prosazuje EU. Částečně souvisí také s faktem, že automobilky se kvůli nedostatku některých dílů zaměřují na dražší vozy s vyšší marží. „Blížící se zavedení emisní normy Euro 7 s sebou nese očekávané zdražení, a to především kvůli nutnosti výrobců pokrýt náklady na vývoj a úpravu současných spalovacích motorů. S celkovým zdražováním na evropském trhu je v kontrastu vývoj cen značky Tesla, která konkuruje svými snižujícími se cenami. Ty v některých zemích v Evropě poklesly až o 20 procent. Motivací je snaha podpořit poptávku a rostoucí konkurence dalších značek,“ dodal Knap. Chcete sanitku za 44 tisíc korun? Policie prověřuje prodeje ve Zlíně Domácí Značky Mercedes-Benz nebo BMW zdražily plošně, u jiných, jako jsou třeba Kia nebo Volkswagen, záviselo na modelu nebo typu pohonu. Volkswagen například navýšil minimální cenu modelu Polo, jehož nejnižší výbavová linie byla zrušena. Stejně tak zrušil vrcholné motorizace u modelu Tiguan v benzinovém i naftovém provedení. Podobný trend byl viditelný i u modelu Leon značky Seat. Nejvyšší nárůst cen zaznamenaly vozy nižší střední třídy, které v základní výbavě podražily o 7,9 procenta a o 3,3 procenta v té nejvyšší. Důvodem může být razantní zdražení Octavie o 100 000 Kč nebo výrazný cenový skok modelu Ford Focus, který má nyní v nabídce nový vyšší výbavový stupeň. V kategorii SUV & crossover došlo k nárůstu cen základních výbav o 6,4 procenta, tedy 45 861 Kč. Jsou za něj odpovědná především naftová vozidla, nejmarkantněji Kodiaq značky Škoda, která zdražila o 14,5 procenta. Ceny nejvyšších výbav narostly jen o 1,5 procenta, do čehož se propisuje i výhodná slevová akce na maximální výbavu modelu Volkswagen Tiguan. Celkový počet registrací, který v posledních letech vykazoval rostoucí trend, v roce 2022 klesl až na úroveň roku 2014, což podle Knapa reflektuje jak zvyšování cen, tak i další faktory jako přetrvávající nedostatek subdodávek a zhoršující se ekonomickou situaci. Se snižujícím se počtem celkových registrací roste i průměrné stáří vozového parku v České republice, které je oproti průměru EU (11,8 roku) vyšší o více než čtyři roky a dosahuje skoro 16 let. Jak rozpoznat nová policejní BMW? Je to obtížnější než u superbů AutoMoto