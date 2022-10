Chcete sanitku za 44 tisíc korun? Policie prověřuje prodeje ve Zlíně

Právu se podařilo získat dokument o vyhlášení veřejné soutěže na prodej devíti nepotřebných sanitních vozů z roku 2018. Vedení záchranky v tomto prodává odstrojené sanitky VW Transporter T5 2,5 TDI. Na nestočeném tachometru se ujeté kilometry pohybují v rozmezí 207 do 373 tisíc kilometrů. Cena? Od 44 tisíc do 469 tisíc Kč.

Pět z devíti vozů však zájemci získají do 106 tisíc korun. Podle dokumentu jde o cenu obvyklou stanovenou znalcem. Není divu, že na tyto vozy zlínské záchranky jsou ve Zlíně čas od času doslova pořadníky.

V případě sanitek jde navíc o kvalitně servisované vozy, u kterých bývá z důvodů absolutní spolehlivosti při výjezdech k zásahům často vyměňován například celý motor, spojka i další díly, které by v jiných případech bylo možné jen opravit za mnohem nižší cenu. „Ta auta jsou v podstatě pořád nová. Když se podívá nový majitel na servisní průběh, mohlo to auto mít v roce 2018 hodnotu tří set tisíc korun. A k tomu nejlepší péči v servisu. Časté výměny důležitých dílů,“ prozradil Právu muž obeznámený s případem.

Ceny za vozy stejné značky, kubatury a roku výroby 2008, jako v případě zlínských sanitek, se dnes v autobazarech pohybují od 174 do 299 tisíc korun.

Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) jde o dlouhodobý problém, který již zaznamenal v minulosti a který je třeba prověřit. „Jsem rád, že to policie vyšetřuje. Aby jasně řekla, jak to dlouhodobě u naší záchranky chodí. Mám informace, že ty případy měly zasahovat až do roku 2016. Čekám na výsledky šetření policie. Vím, že těch věcí je tam asi víc. Ale nehodlám dopředu nic hodnotit,“ sdělil Právu Holiš.