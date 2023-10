Čas pro jednání s VW o gigafactory u Plzně se blíží ke konci, řekl Fiala

Thomas Schmall z představenstva Volkswagenu ale podle DPA uvedl, že na rozhodnutí není žádný spěch. V nejzazším případě podle něj může koncern rozhodnout v roce 2025. FAZ nicméně poznamenal, že věci se možná daly do pohybu, protože tento měsíc chce do Prahy přijet generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume, který bude jednat s Fialou a Síkelou.

Síkela považuje za správné učinit rozhodnutí co nejrychleji. „Učinil jsem opravdu všechno a za velkou politickou cenu, aby se investice uskutečnila,“ řekl Síkela v rozhovoru s FAZ s tím, že přesvědčil i většinu místních skeptických obyvatel. Pokud by se rozhodnutí odložilo, vláda by na to podle Síkely zareagovala. „Další investoři ukazují větší zájem,“ řekl český ministr bez upřesnění. FAZ poznamenal, že v Česku se spekuluje o jihokorejském výrobci baterií LG.