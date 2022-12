Bugatti ukázalo jedinečný Chiron Profilée, má jeden z posledních šestnáctiválců

Jedinečné kupé Profilée, které dokáže zrychlit z nuly na 100 km/h za pouhé 2,3 s, bylo původně vytvořeno jako experiment, aby se zjistilo, zda lze aspekty ostré varianty Pur Sport integrovat do vozu, který je více zaměřen na pohodlí. „Věděli jsme, že to, co jsme vytvořili, je příliš krásné na to, aby to bylo skryto,“ řekl prezident Bugatti Christophe Piochon. Vůz nazval „skutečným Bugatti a jedinečným kusem sběratelské automobilové historie“.