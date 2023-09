Británie zvažuje, že odloží zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem

Podle BBC by premiér Rishi Sunak měl v nadcházejících dnech přednést projev, který bude obsahovat zmírnění několika vládních opatření týkajících se snižování emisí skleníkových plynů. Neočekává se ale, že by Sunak ustoupil od hlavního cíle vlády, a to dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí, dodala BBC.