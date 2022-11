BMW používá reálné auto jako ovladač videohry

Chtěli jste někdy hrát videohru, zatímco sedíte za volantem reálného auta? Troufneme si předpokládat, že většinou to je naopak - se supersporty jezdíme „jen“ ve virtuálním světě, protože v tom skutečném si to nemůžeme dovolit. BMW na to ale jde opačně a ze svého modelu M2 postavilo videoherní ovladač.

BMW neuvádí, jakému konkrétnímu účelu by tato novinka měla sloužit. Někoho by napadla třeba autoškola, jenže posadit do takové věci někoho s nulovými zkušenostmi za volantem může být o to nebezpečnější. Jako demonstrace toho, co dnešní technologie zvládnou, to však není špatné.