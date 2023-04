Test Renaultu Kangoo: Schopná, ale nedokonalá osobní dodávka

Osobní provedení Renaultu Kangoo příjemně překvapí množstvím odkládacích schránek v kabině a také sebejistotou podvozku na jakémkoliv povrchu. Jenže k dokonalosti mu hodně schází, a to i co do snadnosti nastupování na zadní místa či přepravy většího nákladu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Renault Kangoo

Článek Automobilky dnes zhusta nahrazují vozy třídy MPV crossovery pro ty zákazníky, kterým jde o image, a dodávkami s druhou řadou sedadel a čalouněným nákladovým prostorem zase pro ty, kterým se na „minivanech“ líbila užitná hodnota. Renault Kangoo je ukázkovým příkladem té druhé kategorie a já, ač nejsem fanouškem ani jednoho z těchto přístupů, ho zkouším v týdnu, kdy bude třeba přepravovat spoustu věcí tam a spoustu lidí zpátky. Obstojí? První dojem dává vcelku dobrou naději, že ano. Samozřejmě, že je plný tvrdých plastů – v kufru jsou už teď poškrábané, mimochodem – ale celkově působí bytelněji a dospěleji než předchozí generace, a to o parník. Ten tam je také podivný design v detailech, kdy spáry kolem dveří vedly zdánlivě nahodile ve vztahu k ostatním obrysům. Foto: Petr Hloušek, Právo +5 Cením obstojně fungující LEDkové světlomety, párové couvačky i mlhovky a třeba také příčníky integrované do podélných ližin, tím spíš, že k jejich umístění nepotřebujete žádné nářadí. A třebaže jsou A-sloupky stále docela tlusté, a tak omezují výhled z vozidla, je to o trošku lepší než u předchůdce či třeba u Citroënu Berlingo a jeho koncernových sourozenců. Renault Espace je zpět jako sedmimístné SUV AutoMoto Přístrojový štít je stejný, jako např. v novém cliu, takže si v něm můžu nastavit jak vzhled zobrazení v displeji, tak i jeho barvu. Hlavní důvod jeho přítomnosti ovšem je v tom, že dokáže zobrazit výstup suity jízdních asistentů Easy Pilot, kterou je testovaný kousek vybaven. Za zmínku stojí také slušně pohodlné sedačky s příjemným čalouněním a fakt, že i v posuvných dveřích je možné stahovat okna. Přední dveře se zase otvírají do téměř 90° úhlu, což jednoho vyděsí, když to nečeká. Vadí mi ale těsné rozmístění pedálů a hlavně oblast kolem plynu – pořád tu botou o něco zachytávám. A dozadu se obtížně nastupuje, protože otvor posuvných dveří je docela krátký a je tu i poměrně vysoký práh. Odhlédnu-li od „budíků“, pracoviště řidiče docela zásadně připomíná modely značky Dacia. Pochází odtud většina ovládacích prvků včetně displeje s portem USB umístěným na zbytečně prominentním místě. Člověk to ale pochopí, stejně jako ty tvrdé plasty, když si uvědomí, že sedí v autě, jehož alfou a omegou jsou nízké výrobní náklady. Praktičností interiéru boduje Z hlediska používání to nakonec není vůbec špatně, stejně jako přítomnost sériového držáku mobilu, pokud byste třeba potřebovali k vestavěné navigaci či Androidu Auto vidět ještě druhou mapu. Navíc je možné ho přemístit na druhou stranu volantu a v přihrádce, v níž je ukotven, nacházím další nabíjecí USB a 12V zásuvku. Odkládací prostory obecně jsou poměrně velkou devizou osobního Renaultu Kangoo. Kromě schránky nad volantem a kapes ve dveřích – včetně těch zadních, posuvných – tu je malá přihrádka před voličem převodovky, bezdrátová nabíječka dole mezi sedačkami, přihrádka nahoře uprostřed palubní desky, šuplík – skutečně – před spolujezdcem a velká polička nad hlavami předních členů osádky. Chytré je také otočné zrcátko, kterým můžete sledovat dění na zadních sedadlech. Foto: Petr Hloušek, Právo +4 Naopak zavazadelník tolik neboduje. Je sice fajn, že tu je roletka místo odklápěcího deklu a že se zadní lavice – dělená mimochodem 2/3 ku 1/3, nejsou to individuální sedačky – snadno sklápí, ale nevytvoří rovnou plochu. Co hůř, musím při sklápění odsunout svou sedačku o kousek dopředu, a tak se nevejdu pohodlně za volant. Pominu-li poměrně nízko umístěné háčky na tašky v zavazadelníku, nakládání a kotvení nákladu je díky obřímu vstupnímu otvoru zezadu karoserie snadné. Sklopím-li zadní lavici, čtyři sedačky vymontované z jiného, většího MPV tu přepravím bez problémů a ani nemusí ležet na sobě. Perličkou, která se ale s naloženým autem může opravdu hodit, je umístění rezervy a nářadí k výměně kola. Rezerva je vzadu pod autem, ale zvedák, klíč či tažné oko byste tu hledali marně – ty jsou pod nohama spolujezdce. V případě defektu tak člověk nemusí vyndávat celý obsah kufru, což se hodí zejména v dešti. Nerovnosti filtruje hezky Kde kangoo skutečně není co vyčíst, je podvozek. Oproštěn o jakoukoliv snahu o sportovní svezení velmi dobře izoluje posádku od nástrah rozbitých okresek a není přitom nijak zvlášť hlučný, a to nejen na svou třídu. Co víc, nejsou velké rozdíly v chování prázdného a naloženého auta. Foto: Petr Hloušek, Právo +11 Pod kapotou pracuje nejsilnější motor, který se do tohoto renaultu nabízí, a sice stotřicetikoňová třináctistovka. Upřímně, slabší verze tohoto motoru by byla za trest – pro rozumný pohyb s nákladem a pár lidmi na palubě je těch 130 koní tak tak dost, pokud nemáte ve zvyku na okreskách předjíždět cokoliv jiného, než traktory a náklaďáky. Nutno ovšem uznat, že do dynamiky vozu trochu hází příslovečné vidle převodovka. Snad v honu za nízkou spotřebou je neuvěřitelně letargická v normálním i ekonomickém jízdním režimu. V podstatě pořád má zařazeno o stupeň výše, než by bylo vhodné pro zrychlování, a často musím do plynu skoro až kopnout, aby podřadila a vůz trochu důstojně zrychloval. Mód „Perfo“, sloužící jako sportovní režim, to zásadně vylepšuje, ale chybí mu velmi užitečný prvek těch ostatních dvou – plachtění po uvolnění plynového pedálu. Kde naopak výhrady mít nemůžu, je hladkost řazení – ta je perfektní za všech okolností, vyjma trochu cukavých rozjezdů. Test Renaultu Austral: Krásný a pohodlný crossover, ale s výhradami Testy Test Opelu Movano: Další interpretace poctivého nářadí na kolech Testy Test Volkswagenu Multivan T7 Long TDI: V dálkové konfiguraci exceluje Testy Ty nicméně souvisí se start-stopem, který je neuvěřitelně horlivý a tím otravný zejména v situaci, kdy dojedu k podélnému parkovacímu místu, zastavím a chci hned couvat, abych nepřekážel déle, než je nutné. Navíc kangoo nestartuje motor, už když povolím tlak na brzdu – musím ji úplně pustit, aby zahájilo startování, což veškeré rozjezdy prodlužuje na čase a ubírá jim na plynulosti. Jako řešení těchto problémů by se nabízela manuální převodovka, která samozřejmě je k mání. Člověk by se sice připravil o systém poloautonomního řízení Easy Pilot, který funguje velmi dobře ve všech ohledech, ale ten bych byl klidně ochoten obětovat, i když toho po dálnicích najezdím docela dost. Závěr Je tedy osobní kangoo špatným autem? To vůbec ne. Není dokonalé, ale jeho praktičnost je na velmi vysoké úrovni, což z něj může činit lákavou nabídku pro někoho, kdo chce relativně malé a hodně variabilní auto. A cenově nejbližší konkurent ve formě Toyoty ProAce City Verso, která se jako jediná ze stellantisích paterčat dosud prodává i se spalovacími motory, není v ničem výrazně lepší ani horší. Foto: Petr Hloušek, Právo +3 Problém nicméně přichází z vlastní stáje v podobě výrazně levnější Dacie Jogger, která je sice prostorem za B-sloupky menší a nemá boční posuvné dveře nebo tak širokou nabídku odkládacích prostor v kabině, ale její podvozek je neméně výborný a po sklopení zadních sedaček v ní za volantem nemusím mít, řečeno s nadsázkou, kolena pod bradou. Renault Kangoo TCe 130 EDC Techno Motor: 1333 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbo Max. výkon: 96 kW (130 k) při 4500 ot./min Max. točivý moment: 240 N.m při 1500 ot./min Převodovka: sedmistupňová dvouspojková Poháněná náprava: přední 0-100 km/h: 11,6 s Nejvyšší rychlost: 184 km/h Průměrná spotřeba dle WLTP: 6,8-6,9 l/100 km Průměrná spotřeba na displeji na konci našeho testu: 7,8 l/100 km Provozní/maximální hmotnost: 1594/2090 kg Max. hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu: 1500/750 kg Délka × šířka × výška: 4486 × 1860 × 1893 mm Základní/maximální objem zavazadelníku: 775/2800 l Základní cena: 590 000 Kč (Kangoo TCe 100 6st. man. Equilibre) Základní cena testované verze: 665 000 Kč Cena testovaného vozu: 821 000 Kč Test osobního Volkswagenu Caddy: Výborný rodinný pracant Testy