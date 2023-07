Test Lexusu RX 500h: Sametový rychlík

Na přídi nicméně stojí za zmínku dobře fungující světlomety, které mají nejen ostřikovače, ale ke klasickým mlhovkám ještě navíc malé lampy pro přisvícení do zatáčky; takhle vypadají světla podle mého gusta. Spolu s párovými mlhovkami i couvačkami vzadu a červenou svítící linkou spojující obě strany zádě tady vážně není co vytknout.

Je ovšem zejména v použitých materiálech, které jsou prvotřídní, ať už se bavíme o obložení palubní desky, či čalounění sedaček. Tím neříkám, že by zbytek interiéru byl nějak podprůměrný, jen toho tu není až tolik, co by mohlo být nějak komfortní – například až na pár výjimek zmizela tlačítka, jejichž haptická odezva byla v minulé generaci blízká dokonalosti.

A řada z těch fyzických ovladačů, které tu zůstaly, není tak dokonalá, jak by člověk od Lexusu možná čekal. Netýká se to voliče převodovky a tlačítek kolem něj, tam žádná výtka, ale třeba kroužky pro změnu teploty nepůsobí zrovna bytelně, jejich kroky nemají prstům příjemnou odezvu a číslo se na displeji mění pozdě, takže často teplotu změním víc, než jsem chtěl.

Podobně nedokonalé jsou ovladače na volantu. Čtyřsměrové kolébky nemají pevné označení, neboť lze na každé straně volantu zvlášť přepínat, co budou dělat. Lexus tedy rozhodl, že displej bude po doteku prstu ukazovat, na co jsou zrovna tlačítka přepnutá.

Zajímavý nápad, jak mít volant méně přeplněný tlačítky, jenže problém je, že po kolébce musíte prstem jezdit, aby se aktuálně zvolená funkčnost zobrazila. A dokud se nezobrazí, tlačítko na zmáčknutí nereaguje. Na pravé straně mám většinu času navoleno ovládání adaptivního tempomatu a člověk si po pár dnech zvykne, které tlačítko dělá co, takže mám tendenci ho rovnou mačkat. Jenže to se nic nestane, musím napřed palcem po kolébce kousek popojet prstem.

Tím hlavním, proč by člověk měl nad novým RX uvažovat, však není modernější interiér či jiný vzhled – je to komfort jízdy. Podvozek je úžasně plavný, ticho na palubě je perfektní a polykat kilometry na dlouhé trase vůz zvládá naprosto dokonale, stejně jako poskakovat hustým městským provozem. V obou případech jste skvěle izolováni od čehokoliv, co by se mohlo dít venku, sedíte ve svém vlastním kousku pohodlí bez jakýchkoliv kompromisů.