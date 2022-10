Audi slaví deset let RS Q3 speciální edicí. Vznikne jen 555 kusů

· Psal se rok 2018. Byla to velká sláva. Sám prezident Vladimir Putin přijel, aby otevřel nový Kerčský most spojující anektovaný ukrajinský Krym s ruskou pevninou. V oranžovém kamionu jako první prodrandil z jednoho břehu na druhý. O uplynulém víkendu most... Celý článek