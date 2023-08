Aston Martin DB12 přijíždí v otevřené verzi, eleganci rozhodně neztratil

Střecha je plátěná; standardně černá, ovšem může být i v červené, modré nebo černostříbrné variantě. Sestává z osmi izolačních vrstev, aby cestování s nataženou střechou bylo co nejtišší. Její složení trvá 14 sekund, natažení 16 a je možné to dělat v rychlosti jízdy do 50 km/h. Anebo také zvenčí vozu – ke složení se dá použít i dálkový ovladač, dokud s ním stojíte blíž než dva metry.