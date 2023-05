Aston Martin DB12 je novým vrcholem grand tourerů značky

Design novinky je spíš evolucí než revolucí - avšak evolucí důkladnou - oproti doslouživšímu DB11. Největší změny vidíme na přídi, která je kompletně nová, avšak stále plná dobře známých prvků. Nápady v zadní půlce auta jsou stále stejné - opticky „plovoucí“ střecha či tenké linky zadních lamp ve tvaru písmene C.

Naopak interiér je kompletně přepracovaný a nabídne dva displeje - jeden coby přístrojový štít, druhý, centrální, na středové konzoli. Netrčí však do prostoru jako u většiny jiných aut - napůl leží mezi fyzickými ovládacími prvky a výdechy ventilace.

Infotainmentový systém, který se jím ovládá, je kompletně nový a nabízí kromě zrcadlení smartphonu také připojení k internetu s možností dálkových aktualizací softwaru vozu. Nový je také volant a stejně jako řada dalších ovládacích prvků se drží minimalismu, ovšem aniž by to znamenalo soustředění všeho možného i nemožného do displeje.