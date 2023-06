Aehra odhaluje druhý elektromobil, nevyrábí zatím ani ten první

Třebaže s označením sedan máme spojenu tříprostorovou karoserii, u tohoto červeného prototypu těžko o něčem takovém hovořit. Boční profil prozrazuje krátkou kapotu, neuvěřitelně dlouhý „skleník“ a záď, u které zatím těžko říct, co všechno se otvírá pro přístup do zavazadelníku.

Vzhled je jednoznačně spojen se snahou o co nejmenší aerodynamický odpor ve snaze maximalizovat dojezd. Stejný účel mají aktivní aerodynamické prvky na spodní části auta. Nechybí také křídlové přední i zadní dveře.

Podle Filippa Periniho, šéfdesignéra Aehry, se ještě některé detaily před zahájením sériové výroby mohou změnit; dá se očekávat, že právě dveře budou standardní. Celkový vzhled by ale měl zůstat takovýto.

Pořádný pohled do interiéru automobilka nenabídla, ovšem dá se očekávat, že vnitřek bude podobný tomu v modelu SUV. To znamená obrovskou obrazovku napříč celou palubní deskou, která se při vypnutém autě dokáže vysunout např. pro sledování filmů při nabíjení.

Platformu v podobě monokokového šasi má sedan sdílet s dříve představeným SUV, stejně jako techniku. Ta by měla sestávat ze 120kWh baterie, která má stačit na 800 kilometrů dojezdu, a tří elektromotorů o kombinovaném výkonu 800 koní. Nabíjení má být možné výkonem až 350 kW díky 925V architektuře systému.

Na jízdní schopnosti je zatím samozřejmě příliš brzy, ovšem technickým ředitelem Aehry je Francisco Cimatti. Ten nejen stojí za vývojem platformy pro Lotus Eletre, nýbrž pracoval i více než třicet let u Ferrari. Tam dohlížel na modely 512 TR, 456 a 550 Maranello. Jeho ambicí je přepracovat to, co činí elektrické auto vzrušujícím, a nespoléhat jen na brutální akceleraci.