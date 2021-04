Zbořený Kostelec byl zbořen dokonce dvakrát

Od řeky z nedávno zbudované lávky je částečně vidět jeho bývalá mohutnost. Celkový rozsah opevnění si uvědomíte při docela strmém stoupání k ruinám. Postaven byl někdy zpočátku 14. století, přináležel královské komoře. První zmínka o stavbě je z roku 1341. Tehdy ho obdržel do zástavy od krále Jana Lucemburského Oldřich z Valdeka.

Poprvé jsem zříceninu „objevil” začátkem 70. let minulého století, slézala se nás tu u ohně při čundráckých víkendech dobrá parta. Ale to se tu scházeli příznivci přírody již řady let. Historie nám tenkrát byla trochu ukradená, hlavně že byla kytara, buřty, kuřivo a něco dobrého k pití.