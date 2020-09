Zámek Kozel potěší interiéry, květy jara i barvami podzimu v parku

Zámek Kozel je vlastně velice mladý, a to díky tomu, že jako mnoho jiných nedostal současnou podobu postupnými přestavbami, jak časem kráčely stavební slohy, ale byl vystavěn v letech 1784-1789 na zakázku Jana Vojtěcha Černína. Ten byl nejvyšším královským lovčím u dvoru císaře Josefa II., a není tudíž divu, že toto letní sídlo šlechty právě jí bylo zváno Jagdschloss, tedy lovecký zámek. Na dobové kresbě je zámek označen i jako Waldschloss, tedy lesní zámek.

Stavbu prvotní čtyřkřídlé budovy zámku s uzavřeným nádvořím realizoval Václav Haberditz z Prahy, o dostavbu dalších budov se o něco později postaral Ignác Palliardi. To již byla významná stavitelská celebrita - stopy jeho práce nese například knihovna Strahovského kláštera, Lobkovický a Schwarzenberský palác v Praze a mnoho dalších domů i kostelů. Na Kozlu vystavěl kapli, konírnu a jízdárnu a rovněž budovu pro služebnictvo, tzv. lokajnu.

Bez zajímavosti není, že jím založené Valdštejnské strojírny v Plzni se později rozrostly ve známou Škodovku. I nový majitel skončil v manželském svazku s příslušnicí rodu Thun-Hohenstein, jména Marie, a to roku 1817. Těm se podařilo zplodit osm dětí (poslední pravděpodobně zemřelo při porodu) - Antonii, Ernsta, Josefa, Gabrielle, Ernestine, Franzisku a Aloisii.

Za jeho času byla jedna z koníren přestavěna na divadlo, které mělo sloužit právě zejména k pobavení dětí. Rod zde sídlil vlastně až do zestátnění v roce 1945.

Co oku neunikne při prohlídce zámku, jsou keramická klasicistní kamna v každé z místností, obohacená rostlinnými motivy, respektive vždy zakončená vázou. Co se týče výzdoby místností, většinou se jedná o techniku al secco, tedy malbu na suchou omítku (oproti fresce, tvořené do vlhké omítky). Tyto dekorativní malby jsou prací Antonína Tuvory, na mnoha místech byly přemalovány, díky práci restaurátorů se jimi možno dnes kochat stejně, jako šlechta při odpočinku po lovu.