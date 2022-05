Z Lomikarova Trhanova až na vrchol Českého lesa

Známá věta, vložená do úst vůdci povstání Janu Sladkému řečenému Kozinovi, určená místnímu pánovi Wolfu Maxmiliánu Lamingenovi z Albenreuthu, zvanému Lomikar, je školní klasikou. Kozinu dohnal Lomikar na šibenici, a tehdy měla padnout památná slova: „Lomikare! Lomikare! Do roka ha do dne zvu tě na boží súd. Hin sa hukáže, hdo z nás…” a oprátka se zadrhla.