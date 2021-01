Ve středočeských Neumětelích najdete údajný Šemíkův hrob

Podle Jiráskových Starých pověstí Křesomysl se na Vyšehradě nestaral ani tak o to, aby se jeho poddaný lid věnoval orbě a pastevectví, jako podporoval těžbu drahých kovů. To samozřejmě přinášelo knížecí pokladnici větší zisky, než jakými byly výnosy z půdy.

To vadilo ostatním vladykům, jejichž manové odcházeli z polí do dolů a země šla ladem. Vybrali jako svého mluvčího Horymíra, který měl přesvědčit knížete, aby zasáhl. To se ale zase nelíbilo kovkopům a Horymírovu ves vypálili. Na oplátku zasáhl Horymír v Březových dolech (dnešních Březových Horách, západní části města Příbram), horníky pobil a jejich jámy kázal zavalit.