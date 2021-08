Valdštejnové v Duchcově znamenitě doplňují legendárního Casanovu

Zámek stojí ve městě na okraji bývalého rozsáhlého parku, jeho část ukrojila těžba uhlí. Zmizel i valdštejnský barokní špitál, který vyhodili v roce 1958 nesmyslně do povětří.

Klasicistní zámek v centru města má základ v renesančním objektu ze 16. století. Otevírá se do parku, směrem do města se nachází zadní trakt, jímž se do objektu vstupuje.