V Jizerských horách má být první rezervace UNESCO

Česko má zatím na seznamu UNESCO „jen“ 14 památek v kategorii kulturního dědictví a dalších šest položek mezi nehmotným kulturním dědictvím. O zapsání Jizerskohorských bučin usiluje státní Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). V Jizerských horách to minulý týden potvrdil její ředitel František Pelc. „Jizerskohorské bučiny jsou součástí společné nominace několika lokalit z celé Evropy. Jak to dopadne, zatím nevíme. V případě úspěchu bychom v Jizerských horách měli velký unikát,“ uvedl Pelc.

Na nominaci Jizerskohorských bučin spolupracovali ochránci přírody společně s lesníky ze státního podniku Lesy ČR. Pokud by k zápisu na seznam UNESCO došlo, podle Františka Pelce by se v péči o národní rezervaci nic podstatného neměnilo. „Lesní management je tam v pořádku. Změnilo by se jen to, že by rezervace získala prestižní mezinárodní značku, což by byl přínos pro ochranu přírody, pro lesy i pro celý region,“ dodal Pelc.