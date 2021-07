Trenčín, to jsou nejen Římané, studna lásky nebo tajná chodba

Toto období je tedy pro budoucí hrad a město zdokumentováno prakticky od prvního záseku dláta do skály až na věčné časy a nikdy jinak. Předpokládá se vcelku logicky, že na skále jako první vzniklo hradiště, doložená je v 11. století rotunda a kamenná obytná věž, tedy jednoznačné prvky hradu.

Hrad významně rozšířil takzvaný pán Váhu a Tater, urozený a mocný Matúš Čák Trenčanský. Další rozšíření proběhlo za doby držení hradu uherským a polským králem Ludvíkem z Anjou, Zikmund Lucemburský se zde sice přímo neusadil, ale hrad připsal darem své manželce Barboře Cejlské. To již byla na spadnutí husitská tažení, a tak došlo k posilování obranné funkce hradu.

Strmou, ne však dlouhou cestou, se vystoupá z města k mohutnému hradu. Jako první je to tzv. dolní hrad, situovaný na sever, jih patří střednímu hradu a nejvýše leží, jak jinak, hrad horní. Ten tvoří paláce, pojmenované po tehdejších stavitelích a obyvatelích, tedy palác Ludvíkův, Zápolského a Barbory. Matúšův palác byl zbořen, hradu však dominuje Matúšova věž.

Místa tak významná mívají krom spletité historie také předivo pověstí a legend, v případě Trenčína spojených i s držiteli. Například Štěpán Zápolský měl na hradě jako zajatkyni držet krásnou Fatimu, kterou miloval turecký paša Omar. Ten si domluvil se Zápolským její propuštění za to, že vykope na hradě chybějící studni, aby hrad mohl přečkávat dlouhá obléhání. Tři roky tři stovky Turků kopaly, než se Osmané dostali na pramen (to jich mnoho již naživu nezůstalo). Omar si Fatimu dle dohody odvedl se slovy: „Vodu máš, ale srdce ne!“ Fatimě se cestou zachytil závoj na křoví, a tak od 16. století stál v těch místech hostinec Na závoji, dnes zvaný Fatima.

Studnu ovšem po dobu více než čtyřicet let kopali habsburští vojáci a poddaní, žádný pramen nenašli a „studna“ sloužila jako rezervoár dešťové vody. Takže lze těžko věřit, že jakási kachna, do studně vhozená, vyplavala do vod Váhu.