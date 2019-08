Tipy na víkend: Ochutnejte makové i medové dobroty, vyrazte za vínem

V sobotu můžete navštívit také náplavku na Rašínově nábřeží, kde si budete moci dát vína, co hrdlo ráčí. Na akci se představí desítky malovinařů nejen z jižní Moravy, ale také z oblastí starého i nového světa. Chybět nebudou gastronomické speciality a živá hudba pro zpříjemnění atmosféry. Více zde .

Zúčastněte se jedinečné požárnické show. Hasičská fontána zavítá v sobotu do Ratměřic, uvidíte představení, ve kterém za doprovodu hudby a světel ožije voda. Stříkání do stran, prolínání proudů, točení, sekání či křížení, na to vše se mohou návštěvníci těšit. Informace o akci naleznete zde.