Tipy na víkend: Na pivní festival do Plzně, na slavnosti uzeného na Veveří

Přijďte se rozloučit s únorem do plzeňského prostoru Depo2015, kde se v pátek a sobotu uskuteční festival Brewstock. Ten nabídne zlatý mok z desítek minipivovarů, a to nejen českých. V nabídce bude osvědčená klasika, ale i pivní speciály. Připraveny jsou také diskuze se sládky či majiteli pivovarů, občerstvení a hudba. Více najdete zde .

Vypravte se přes půlku světa, aniž byste museli opustit území České republiky. Do Liberce dorazila v únoru velká tematická výstava Tajemná Indonésie, která odhaluje také zákoutí Nové Guineje, Šalamounových ostrovů a Pacifiku. V expozici naleznete množství etnografických předmětů, jako jsou rituální totemy, iniciační masky, zbraně a podobně. Prostředí výstavy má navíc připomenout džungli. Co dalšího na akci najdete, se dozvíte zde .

O víkendu se sjedou na hrad Veveří mistři uzenáři. Znamená to, že si budete moci do sytosti dopřát různých masných výrobků, ať už klobásek nebo uzeného masa. Na konci bude vyhlášen Král uzenářů, uskuteční se také soutěž pro amatéry nebo soutěž jedlíků. Mimo to se představí vinaři, kteří pro návštěvníky otevřou své nejlepší lahve. Další informace najdete zde .

Zajímavou výstavu můžete zhlédnout v Přerově. V jejím rámci nahlédnete do několika historických období, ať už do neolitu nebo středověku. Seznámíte se s osudy několika žen a nahlédnete do jejich světa, do každodenního života, ale seznámíte se i s domácími pracemi, odíváním, šperky i péčí o vlasy. Podrobnosti najdete zde.