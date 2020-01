Tipy na víkend: Dejte si zabijačkové speciality, vyrazte na filmový festival

Od pondělí do neděle se v hlavním městě koná festival japonských filmů a kultury. Návštěvníci budou během té doby moci navštívit celkem osm snímků, připravena je také bubenická show nebo divadlo kjógen a v sobotu také několik workshopů. Zájemci se budou moci blíže seznámit s kaligrafií, skládačkami origami, uměním ikebany a s dalšími kulturními zvyklostmi. Program naleznete zde .

Až do konce února se po celém Česku koná Grand Restaurant Festival, v jehož rámci můžete navštívit ceněné a mnohdy dražší restaurace. Během akce totiž nabídnou své speciality za symbolické ceny, přičemž ochutnáte různá zajímavá jídla. V hlavním městě se můžete vypravit třeba do Bellevue Praha, CottoCrudo v hotelu Four Seasons či Levitate Restaurantu. Více naleznete zde.