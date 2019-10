Tipy na prodloužený víkend: Ochutnejte vepřové speciality, navštivte sklárny

Zajímáte se o exotické ptactvo, rybky, zvířata či rostliny? Pak si nenechte ujít výstavu Exotika, která se až do úterý koná v Lysé nad Labem. Přeneste se v mžiku oka do přírody a do světa savců, které nenajdete na žádné jiné výstavě v Evropě a možná ani v zoologických zahradách. K vidění budou také dravci, z rostlin také masožravky či úchvatné orchideje. Další informace zde.