Starý Herštejn nabídne díky opravené věži znovu krásný výhled

„Několik starostů z našeho regionu se domlouvalo, že by se hrad měl upravit. Přeci jen se jedná o oblíbený turistický cíl, ale je těžké se k němu dostat. Proto se postupně začalo provádět zaměřování, vypracovávat studie, dokumentace a před třemi lety začaly opravy,“ popsala Langpaulová.

Hned na začátku bylo jasné, že se musí v podstatě znovu vystavět hradní věž. Ze Starého Herštejna je totiž nádherný výhled do okolí, ale právě kvůli špatnému stavu věže a přerostlým stromům nebylo v podstatě nic vidět.

„Podařilo se nám věž opravit, dozdít a umístit do ní točité schodiště. Nahoře navíc vznikla vyhlídková plošina s do plechu gravírovanými panoramaty, aby člověk věděl, na co vlastně kouká. Také se nám podařilo na opravu věže použít tehdejší dobový kámen,“ vysvětlila Langpaulová.