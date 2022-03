Sloupskými skalami od vyhlídky k vyhlídce

Vyhlídek je tam (téměř) nepočítaně. A to beru do úvahy pouze místa oficiálně pojmenovaná a opatřená informativními tabulemi. Pískovcové skály po pár krocích katapultují návštěvníka do výšin a vyzvou ho: Teď se koukej kochat! Obzor se nadějně vlní výraznými lužickohorskými vrchy, i neméně vydařenými českostředohorskými, a hluboko pod pozorovateli se na předjarním slunci vyhřívá – Sloup v Čechách.