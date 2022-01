Slaný mělo být pro husity vyvoleným městem pro přežití při zániku světa

Kopec je zalesněn náletovými dřevinami, takže výhled je omezený, ale to podstatné z města vidím. Historické jádro kombinované s novostavbami.

Kříže nechal v roce 1662 vztyčit Bernard Ignác z Martinic, který přivedl do Slaného piaristy a františkány. Kříže měly být symbolem zbožnosti, místní sem putovali na poutě, zejména na Velikonoce.

Vzhůru tedy dolů do bývalého královského města Slaný, které mělo být v počátku husitské revoluce jedním z pětice vyvolených sídel, kde měli všichni spravedliví přijít po sestoupení Vykupitele a nastolení Království nebeského na zemi rovnou do nebe. Tak to kázali potulní a vizionářští kazatelé zvoucí věřící na poutě na hory s biblickými jmény jako Oreb, Tábor nebo Beránek. Na kopcích v extatickém kázání přesvědčovali až desetitisícové davy věřících, že dojdou spaseni.