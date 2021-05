Siamská dvojčata budí pozornost v expozici Milevského muzea

Klášter zničili husité, poté se proměnil v panské sídlo. Po Bílé hoře sem přišli premonstráti, zůstali až do zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785. Dnes patří klášter opět tomuto řádu.

Narodily se v obci Skrýchov u Opařan. Ve své době nepřicházel medicínský zákrok na oddělení vůbec v potaz. Děvčata se narodila zdravá, vyrůstala jako ostatní děti. Samozřejmě budila obrovskou pozornost, byla i námětem reportáží a fotografií tehdejšího tisku, bylo to vyloženě bulvární téma. Dobře se učily, ovládaly poměrně slušně angličtinu, k tomu němčinu a francouzštinu. Možná jedna druhou zastupovala, když sestra zrovna nevěděla.

Do školy kvůli své tělesné vadě nechodily, neměli pro ně vhodnou lavici, tak se učily doma. Již zpočátku byly samozřejmě středem zájmu, jejich vada pro ně i pro rodinu byla přínosem, protože vystupovaly v řadě evropských kabaretů a inkasovaly na tu dobu velice slušné peníze.

Šokem pro jejich okolí bylo, když Růžena otěhotněla, u čehož pochopitelně byla i její sestra. Té také vadilo, že musí prožívat i Růženino těhotenství, i jí se tvořilo mateřské mléko. Nakonec se roku 1910 narodil syn František, který se dožil 66 let. Dítě ale kojily obě.

V březnu 1922 onemocněla Růžena (není jisté, jestli se jednalo o zápal plic, nebo španělskou chřipku), o něco později do horeček upadla i Josefa. Té lékaři navrhli oddělení těla od umírající sestry, což ovšem Josefa odmítla. Zemřely 30. března 1922. Zpopelněné je odvezli do Sepekova a uložili do hrobu. Taková je stručná historie, již nabízí vitrína Milevského muzea.