Romantické Toušické prahy najdete na řece Výrovce mezi Kouřimí a Zásmuky

Starobylá Kouřim

Kouřim je hezké město, s prastarou historií, obklopené částečně zachovanými hradbami. Pozoruhodný je zdejší kostel svatého Štěpána, se zvony obrácenými srdci vzhůru, do pohybu se uvádějí šlapacím mechanismem. V kostelní kapli uvidíte postavy andělů s hudebními nástroji v rukou, lahůdka pro hudební historiky.

Za husitských válek stála Kouřim na straně kalicha, velké škody město utrpělo za třicetileté války. Ve městě se točil seriál Bylo nás pět podle románové předlohy Karla Poláčka.

Lechův kámen nad Kouřimí Foto: Vratislav Konečný

Velkým lákadlem je skanzen na kraji města a naučná stezka vedoucí kolem obřího balvanu zvaného Lechův kámen. Odtud prý vysílal stařešina Lech kouřové signály, aby praotec Čech viděl, kam jeho souvěrci došli. Ale to byste vyplýtvali energii, i když ke kameni se dá vyjít a znovu se napojit se na modrou turistickou značku vedoucí podle Výrovky.

Z klidné říčky se na pár desítkách metrů stává divočina

V létě tu bývá rušno, nyní moc lidí nepotkáte. Po zhruba třech kilometrech se vynoříte v malebných Toušicích. Vedla tudy i železnice, ale koleje už delší čas zarůstají, lokálka se nerentovala, spojení s okolím zajišťují autobusy. V Toušicích u mostu se objevuje žlutá značka, ta vás dovede až do Zásmuk. Za posledními staveními se cesta vydá do polí a vrací se k vodě.

Barokní kamenný most u Toušic Foto: Vratislav Konečný

U bývalého mlýna najdete barokní nádheru, kamenný most s pěti oblouky z druhé poloviny 17. století, přesná datace není. Pilíře stojí na skalním podloží, z návodní strany jsou umístěny ledolamy.

Nejlepší místo na focení je pár desítek metrů po proudu pod mostem. Musíte se trochu prodrat podrostem, výhled ale stojí za to. Při vyšším stavu vody se Výrovka řítí po ortorulových plotnách, toho využívají ke sjezdu vodáci. Vodáci místo znají jako toušická kaskáda, ke sjezdu to chce zkušenost, není to pro každého. Je to náhlá divočina na jinak klidném toku.

Toušické prahy Foto: Vratislav Konečný

Na říjnový sraz Vavřiňák se sjíždějí stovky vodáků. V tůních pod pětimetrovou kaskádou žije mnoho vzácných vodních živočichů. O mostu a fauně informuje tabule na předmostí.

Most se používal při cestě ze Zásmuk přes Toušice do Kouřimi. Ale to už je hodně dávno. Na skalnatém ostrohu zarostlé v křoví jsou zbytky zvané Trmalova tvrz. V 16. století to bylo zemanské sídlo, existence netrvala zřejmě ani jedno století. Je možné, že kamení ke stavbě mostu brali právě z tvrze.

Menší kamenný most u Zásmuk Foto: Vratislav Konečný

Od mostu k mostu

Od mostu se ještě chvíli uvidíte s potokem, poté se cesta stáčí více do lesa, tady je malé převýšení, ale po nějakém čase dojdete k dalšímu baroknímu mostu. Už ne tak působivému, i fotopřístup je horší, ale i tak je tu nádherně.

Ve vodě leží monolit představující svatého Jana Nepomuckého, jehož socha tu stála na prostředním pilíři. Nynější výtvor Zdeňka Hůly se noří a zase vynořuje z vody, má evokovat světcovu smrt. Most pochází ze 17. století, je čtyřobloukový, kámen je lomový. Most byl kulisou ve filmu Nesmrtelná teta.

Vodní nádrž v bažantnici Foto: Vratislav Konečný

Do bývalé obory

Od mostu se cesta stáčí k zásmucké oboře, cestou narazíte na několik vodních nádrží. U největší je nainstalována obří kovová vážka, milý fragment, který sem náramně zapadne. Oborou ve stínu listnáčů porostlých břečťanem se vynoříte na kraji Zásmuk.

Oboru založili koncem 16. století, v polovině 18. století ji výstavba císařské silnice z Prahy do Kutné Hory rozdělila na horní a dolní část. Pod cestou je zbudován menší tunýlek, prý tudy měli procházet z jedné části do druhé jeleni. Zachovala se převážně dolní, zvaná Bažantnice. Roste tu přes 330 stromů starších 100 let, stojí tu i dub pradub. Nese jméno Leopoldův a má při čtyřech stech letech obvod přes 600 centimetrů.

Zámek v Zásmukách Foto: Vratislav Konečný

Město s řadou památek

Zásmuky jsou malé město na trase Praha–Kutná Hora s hezky opraveným renesančním zámkem, který opět patří Šternberkům. Těm panství náleželo v minulosti. Také zde krutě řádily armády ve třicetileté válce. Zámek postavili po roce 1533, Šternberkům patřil do roku 1948. Za druhé světové války byl pod nucenou německou správou, byl tu deponován archiv zbraní SS.

Po roce 1945 ho obsadila čs. armáda, ta ho zdevastovala. Zchátralý objekt vrátili po roce 1992 paní Francizce Dianě Sternbergové-Phipps. Zámek vlastní její dcera Alexandra, provdaná Hardeggová. Zámek je částečně přístupný, je tu umístěna expozice Zásmuky v proměnách času, také je tu malá galerie. Upravený je i anglický park, v něm stojí čtyřhranný pavilon v podobě grotty.

Grotta u zásmuckého zámku Foto: Vratislav Konečný

Před zámkem stojí na náměstí novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavili ho v letech 1900 až 1903. Na náměstí je i hezká trafostanice a kámen s pamětní deskou na hraběte Adolfa Vratislava Šternberga. Další památkou je františkánský raně barokní klášter. V Zásmukách se narodil proslulý kapelník a skladatel František Kmoch a pobýval zde i malý Jan Neruda.

Ze Zásmuk jezdí autobus do Prahy-Hájů.