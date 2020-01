Říčany jsou nejlepší místo pro život. Na své si ale přijdou i turisté

Podle ředitelky Mediálního a komunikačního servisu Říčany Šárky Stoszkové se dnes do města a jeho okolí vypravují dvě skupiny návštěvníků. Jedni, stejně jako ti prvorepublikoví, přijedou odpočívat buď do přírody, nebo na místní sportoviště. Pak jsou tu ještě turisté, kteří se v Říčanech ubytují, protože je to levnější než v hlavním městě. „Většinou dojíždějí do Prahy, a když si dají den pauzu, zajímají se, co by mohli podniknout přímo u nás.“