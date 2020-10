Podzimní Šumava se ukazuje v plné své kráse

I když rozlehlé louky pomalu ztrácejí svou zeleň, rozhodně to neznamená, že by mizela celková pestrost šumavské přírody. Naopak. Právě nyní poskytuje možná ty nejkrásnější scenérie, jaké vůbec umí naservírovat.

Ze Stodůlek je možné pokračovat dále, a to lesní cestou, jejíž část vede kolem přezimovací obory pro jelení zvěř.

Na konci obory se před vámi otevře úžasný pohled, který vás donutí se zastavit a dlouho se dívat. Rozlehlé louky po obou stranách údolí, místy ozdobené stromy, do jejichž zlatavých korun citlivě pronikají sluneční paprsky, a lehký vánek rozfoukává listí do okolí. Nechybí však ani hluboké lesy na druhém břehu Křemelné a nad ní se zvedající další šumavská tisícovka (Spálený – 1 013 m n. m.).

Ze Zadních Paští je to, co by kamenem dohodil, k Prostředním Paštím, kde vás okouzlí hned dva výhledy. Jeden směrem k údolí Křemelné a druhý na hrad Kašperk.