Po stopách Šikmého kostela aneb Putování Karvinskem a Ostravou

Během druhé světové války, přesně sedmačtyřicet let od závalu, který mu zabil tátu, sem vzal Ludwik syna Wojtka, aby se od něho nechal ujistit, že se nikdy nebude plést do politiky. Kousek od pomníku jsou pohřbeny skutečné předobrazy Barky a Ludwika, kterým kvůli vzájemné příbuznosti svatbu musel posvětit papež.

V Závodní nemocnici z roku 1897, na kterou také upozorňuje cedulka, pracovala Barka jako pradlena a později se v ní léčila se srdcem. Když tudy její dcera Ženka chodila do školy, zdravila pokuřující lidi před budovou střídavě česky a polsky. Naproti objektu, který byl zbourán počátkem 60. let minulého století, stál kříž, stejně jako jinde ve Slezské ulici. Obě místa spolek Stará Karvinná upravil a k jednomu přidal i lavičku.

Tato oblast podél silnice na Stonavu (dříve Zámecké), v níž žili někteří hrdinové knihy, je zarostlá náletovým lesem. Marně byste tu hledali i kostel svatého Jindřicha nebo radnici. Vše padlo za oběť těžbě uhlí. Ještě tak v areálu darkovských lázní narazíte na některé budovy z románu včetně Společenského domu a také na památkově chráněný most přes Olši, který se budoval v druhém díle. Stojí i kostel Narození Panny Marie v nedaleké Orlové, jehož počátky sahají do první poloviny 13. století, ačkoli téměř celé původní město zničila důlní činnost.

Později se Julce ve svém bytě na náměstí svěřila, že miluje architekturu staveb, které teď ve městě vznikají, a že se budou s manželem stěhovat do jedné z vil u Komenského sadů na nábřeží. Zmínila se také o Nové radnici, která má stát nedaleko. „Město vzkvétá do velkolepé krásy," říká Marie Raab v knize. Karin Lednická potvrzuje, že Ostrava za Rakouska a první republiky mohla co do společenského vyžití konkurovat mnohem větším městům.