Pískovcové Tiské stěny, sídlo zlých skřetů, jsou naším nejděrovatějším skalním městem

Autobus jedoucí z Ústí nad Labem do hraniční obce Petrovice má v Tisé několik zastávek. Nejlepší je vystoupit ve stanici rozcestí Sněžník na dohled od skal, nedaleko kostela svaté Anny, kolem nějž vás zavede po krátkém nenáročném výstupu stezka na Skalní náměstí. To rozděluje Tiské stěny na dva prohlídkové okruhy.

Pod Janusovou hlavou začíná vstup do Tiských stěn.

I nyní se zde něco chystá. Zatím je to tajné, kluci, kteří zde pracují, nic bližšího nesdělili, ani pro jakou produkci to cosi dřevěného, co montovali, chystají.